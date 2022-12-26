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В Ізюмі на Харківщині перейменували 19 вулиць із радянськими назвами. Там зʼявилася вулиця Стіва Джобса

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Офіс президента / Telegram

В Ізюмі Харківської області перейменували 19 вулиць, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін.

Зокрема, перейменували: