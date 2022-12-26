В Ізюмі на Харківщині перейменували 19 вулиць із радянськими назвами. Там зʼявилася вулиця Стіва Джобса

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В Ізюмі Харківської області перейменували 19 вулиць, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін.

Зокрема, перейменували:

вулицю Алябʼєва — на вулицю Валерія Лобановського;

вулицю Бородіна — на вулицю Дмитра Явориницького;

вулицю Володимира Висоцького — на вулицю Стіва Джобса;

вулицю Ескадронна — на вулицю Романа Кирилова;

вулицю Костенко Генерала — на вулицю Максима Поправки;

вулицю Красноярська — на вулицю Руслана Крамаренка;

вулицю Островського Олександра — на вулицю Олександра Мохова;

вулицю Панфілова — на вулицю Голди Меїр;

вулицю Путійна — на вулицю Романа Шухевича;

вулицю Радгосп «Ізюмський» — на вулицю Маріупольська;

вулицю Рокоссовського — на вулицю Ярослава Мудрого;

вулицю Сєрова — на вулицю Едуарда Копичка;

вулицю Цоя Віктора — на вулицю Кузьми Скрябіна;

вулицю Цусимська — на вулицю Вʼячеслава Чорновола;

вулицю Челюскіна — на вулицю Левка Лукʼяненка;

вулицю Чернишевського — на вулицю Діани Петриненко;

вулицю Черняхівського — на вулицю Бучанська;

вулицю 8 березня — на вулицю Ірпінська;

вулицю Дружби — на вулицю Валентини Черевко.