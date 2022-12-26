Прокуратура передала до суду справу ексзаступника секретаря РНБО Сівковича. Він керував розгоном Майдану

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Гонтар Володимир / УНІАН

Офіс генерального прокурора передав до суду справу проти колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимира Сівковича в організації розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Обвинувачений організував і контролював насильницький розгін працівниками спецпідрозділу міліції «Беркут» акції протесту на Майдані Незалежності у Києві. Тоді тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 55 мітингувальників, також від насильства постраждали 30 потерпілих», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Крім того, із перевищенням влади та застосуванням насильства затримали 35 учасників мітингу. Їх доставили до органів внутрішніх справ для притягнення до адміністративної відповідальності за сфальсифікованими правоохоронцями документами.