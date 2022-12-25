ЗМІ: Росія передасть Ірану десятки винищувачів Су-35
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- Анна Холоднова
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Росія найближчим часом готується передати Ірану винищувачі Су-35. Іранські пілоти вже тренуються на літаках російського виробництва.
Про це телеканалу Channel 12 повідомили в західній розвідці, пише Times of Israel.
За даними джерел, в угоді може йтися про передачу до 24 літаків, які раніше хотіли відправити до Єгипту. У розвідці також повідомили, що іранські пілоти вже використовували такі літаки для тренувань.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- Наприкінці листопада воєнна розвідка Україна повідомила, що поки не фіксувала передачі Іраном балістичних ракет росії для ударів по Україні.
- Керівник Моссаду Девід Барнеа також зазначав, що Іран прагне розширити постачання сучасної зброї до росії.