Голова ГУР Кирило Буданов: Зараз жодна розвідувальна інформація не вказує на неминучу загрозу з боку білорусі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Наразі жодна розвідувальна інформація не вказує на неминучу загрозу повторного вторгнення з території білорусі. Однак довгострокові ризики цього зберігаються.
Про це голова української воєнної розвідки Кирило Буданов розповів в інтервʼю The New York Times.
Так, за його словами, російські війська не вишикувані в штурмові порядки, а на тренувальних майданчиках не вистачає бронетехніки, щоб влаштувати атаку. Навчальні табори для російських солдатів хоч і наповнюються новомобілізованими, але вони після завершення підготовки відправляються воювати на Донбас.
«Було б неправильно скидати з рахунків цю можливість, але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, що підтверджують її існування», — додав Буданов.
Також Буданов розповів, що російські військові намагалися підняти тривогу в українській армії, завантажуючи солдатів у потяги, що прямують до кордону білорусі з Україною. Радянський Союз застосовував подібну тактику під час Другої світової війни: він відправляв солдатів у марні поїздки потягами, щоб імітувати атаки чи відступи. У білорусі один потяг, який був навантажений російськими солдатами, нещодавно зупинився на півдні біля кордону з Україною, а потім повернувся з усіма солдатами на борту. Буданов назвав це «каруселлю».
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу. Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ризик наступу окупаційних військ з території білорусі поступово зростає. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також зазначив, що дії кремля свідчать про плани росії поновити наступ на Україну, а заклики росіян до переговорів — це спроба виграти час на підготовку і перегрупування військ.
- 20 грудня росія почала перекидати ближче до кордону з Україною техніку й особовий склад, що були на білоруських полігонах.