У «Дії» запустили голосування щодо дати святкування Різдва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Пресслужба КМДА
У додатку «Дія» запустили голосування про дату святкування Різдва. Відповісти на запитання можна в застосунку з 24 грудня по 30 грудня.
Про це Міністерство культури повідомило 24 грудня.
Щоб взяти участь в опитуванні:
- зайти в «Дію»;
- натиснути «Послуги» та обрати «Опитування»;
- проголосувати за один із двох варіантів.
Мінкультури пояснює, що католики, греко-католики і православні святкують Різдво Христове в один день — 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). Переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Лише 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються при цьому юліанським календарем.
«Для України дотримання юліанського календаря є ще й спадщиною Російської імперії, яка відмовлялась переходити на григоріанський календар. Лише після падіння імперії, у 1918 році Українська Народна Республіка перейшла до григоріанського календаря. У той самий час від юліанського календаря відмовились і більшовики. Однак російська церква, всупереч цьому переходу, й далі користується юліанським календарем. Склалася ситуація, коли у звичайному житті люди користуються новим стилем, а церква продовжує жити за старим», — сказав міністр культури Олександр Ткаченко.
- 18 жовтня 2022 року Священний Синод Православної церкви України ухвалив рішення про можливість святкування Різдва Христового 25 грудня.