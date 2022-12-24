Американські військові запевнили дітей, що цьогорічна снігова буря не завадить Санта-Клаусу

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Reuters / «Бабель»

Американські військові запевнили дітей, що арктичний шторм і снігова буря, які цього тижня вже зашкодили авіасполученню, не завадять Санта-Клаусу здійснити свій щорічний політ напередодні Різдва.

Про це повідомляє Reuters.

«Інколи нам доводиться стикатися з полярним вихором, але Санта живе цілий рік в одному з них на Північному полюсі, тому він звик до такої погоди», — заявив старший сержант ВПС США Бен Вайзман, представник Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), яке відстежує різдвяний політ Санти.

Канадські військові з NORAD відстежують шлях Санта-Клауса. Reuters / «Бабель»

Протягом 67 років NORAD надавало зображення та оновлену інформацію про подорож Санта-Клауса по всьому світу. Традиція слідкувати за Сантою виникла через одруківку в газеті Колорадо-Спрінгс у 1955 році. Тоді випадково замість потрібного номеру телефону, за яким діти могли зателефонувати та поговорити із Сантою, вказали номер Континентального командування ППО. Офіцер із розумінням відповідав на дзвінки дітей та запевняв їх, що Санта перебуває в повітряному просторі й за розкладом доставляє подарунки хорошим дівчаткам і хлопчикам.