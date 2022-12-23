«Обмежені в пересуванні та комунікації»: посол України в Туреччині розповів про умови проживання звільнених командирів із Маріуполя

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Reuters

Посол України в Туреччині Василь Бондар розповів про умови перебування звільнених командирів підрозділів із Маріуполя. За його словами, вони обмежені лише у\в пересуванні та комунікації з зовнішнім світом.

Про це він розповів під час конференції послів України в Києві у коментарі «Радіо Свобода».

Бондар підкреслив, що звільнені командири забезпечені медикаментами, харчуванням і спортивними тренажерами. Їхній стан покращився. Але їх обмежують у пересуванні та комунікації.

«Це насамперед повʼязано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їхнього фізичного знищення. І друге — це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають надалі в російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їхнього звільнення», — заявив він.

Також Бондар розповів, що зараз українські військові чекають свої сімʼї, з якими вони зможуть відсвяткувати Новий рік.