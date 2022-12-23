«Обмежені в пересуванні та комунікації»: посол України в Туреччині розповів про умови проживання звільнених командирів із Маріуполя
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Посол України в Туреччині Василь Бондар розповів про умови перебування звільнених командирів підрозділів із Маріуполя. За його словами, вони обмежені лише у\в пересуванні та комунікації з зовнішнім світом.
Про це він розповів під час конференції послів України в Києві у коментарі «Радіо Свобода».
Бондар підкреслив, що звільнені командири забезпечені медикаментами, харчуванням і спортивними тренажерами. Їхній стан покращився. Але їх обмежують у пересуванні та комунікації.
«Це насамперед повʼязано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їхнього фізичного знищення. І друге — це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають надалі в російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їхнього звільнення», — заявив він.
Також Бондар розповів, що зараз українські військові чекають свої сімʼї, з якими вони зможуть відсвяткувати Новий рік.
- В ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Вдень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.
- Керівники українських спецслужб пізніше розповіли, що з обміном була затримка на майже 8 годин, але зрештою він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один із етапів), Туреччині та Саудівській Аравії. Пʼятеро командирів захисників Маріуполя — Денис «Редіс» Прокопенко, Святослав «Калина» Паламар, Сергій «Волина» Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега — залишатимуться в Туреччині.