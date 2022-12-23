«Користь для геймерів та компаній». Microsoft відповіла регулятору, який блокує купівлю розробника ігор Activision Blizzard
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- Олег Панфілович
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Компанія Microsoft заявила, що її пропозиція придбати виробника ігор Activision Blizzard за $69 мільярдів принесе користь як геймерам, так і ігровим компаніям. Цей аргумент компанія навела в заяві, покликаній переконати Федеральну торгову комісію США дозволити угоду.
Про це пише Reuters.
Microsoft підкреслила, що не є провідним світовим розробником ігрових консолей чи контенту для них, тож купуючи Activision розраховує підвищити свою конкурентоспроможність.
У Microsoft назвали «хорошим починанням» ініціативу підвищити доступність «обмеженого портфеля популярних ігор Activision для споживачів шляхом їхнього поширення на більшій кількості платформ». Також компанія вважає, що угода не зможе перешкодити конкуренції у «високо конкурентній сфері». «Це особливо очевидно, коли виробник дав чітко зрозуміти, що не має наміру закривати доступ до гри для конкурентів», — заявила Microsoft.
- Microsoft домовилася про купівлю Activision Blizzard у січні 2022 року. У Microsoft заявили, що після закриття угоди ігри розробника стануть доступні не тільки на Xbox і РС, але й на PlayStation від Sony. Згодом компанія оголосила, що перенесе франшизу Call of Duty на Nintendo Switch. Угоду планувалося закрити до 30 червня 2023 року.
- Activion Blizzard відома такими іграми, як Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft. Аудиторія Activision — приблизно 154 мільйони активних користувачів на місяць на різних ігрових платформах.