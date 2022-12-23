Politico: Пентагон розглядає можливість навчати ЗСУ у США

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Пентагон розглядає можливість навчати українських військових на зенітних ракетних комплексах Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах.

Про це виданню Politico повідомили два чиновники Міністерства оборони США.

У Пентагоні вважають, що на тренування українців знадобиться кілька місяців. Чиновники на умовах анонімності повідомили, що в Міноборони США тривають обговорення, чи проводити повністю або частково ці навчання у Сполучених Штатах.

За словами одного з посадовців, найімовірніше, тренування проведуть у Форт-Сіллі, штат Оклахома, де розташовані більшість інструкторів і тренажерів. Навчання у Європі теж можливі, але, як зазначив американський чиновник, це повʼязано з більшими матеріально-технічними труднощами.

Журналісти Politico припускають, що система Patriot не потрапить на поле бою в Україні протягом багатьох місяців. Ще один чиновник Міноборони США 21 грудня заявив, що американці не передадуть його, доки українці остаточно не навчаться ним користуватися.

Президент США Джо Байден у 21 грудня відкинув ідею про те, що відправка систем Patriot може загострити ситуацію на полі бою, стверджуючи, що це оборонна система, яка буде використовуватися для збивання російських ракет, що атакують українську інфраструктуру та залишають мільйони людей без світла.

«Це не ескалація, це оборона», — сказав Байден.