Конгрес США ухвалив поправку про передачу Україні арештованих активів російських олігархів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Drew Angerer / Getty Images
Конгрес Сполучених Штатів Америки проголосував за поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо арешту активів російських олігархів і передачі їх народу України.
Про це повідомляє CNN.
Це четверта поправка, прийнята до законопроєкту про фінансування уряду США.
«Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через державного секретаря передавати доходи від арештованих активів олігарха або інших підсанкційних організацій народу України. Це буде благословення багатостраждальному народу України. Це буде полегшення для американських платників податків… Це буде поганий день для олігархів», — зазначив автор поправки Ліндсі Грем.
- Європейський Союз разом із партнерами також розробить план конфіскації заморожених російських активів. Потім їх хочуть передати Україні, щоб компенсувати збитки, завдані російським вторгненням.
- 23 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на полях Генасамблеї ООН розповів журналістам, що на Заході заморожено російських активів на $300—500 мільярдів. Наразі Україна лобіює ухвалення нової міжнародної угоди, яка сприятиме конфіскації цих активів для відбудови української держави.