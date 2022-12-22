Конгрес США ухвалив поправку про передачу Україні арештованих активів російських олігархів

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Конгрес Сполучених Штатів Америки проголосував за поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо арешту активів російських олігархів і передачі їх народу України.

Про це повідомляє CNN.

Це четверта поправка, прийнята до законопроєкту про фінансування уряду США.

«Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через державного секретаря передавати доходи від арештованих активів олігарха або інших підсанкційних організацій народу України. Це буде благословення багатостраждальному народу України. Це буде полегшення для американських платників податків… Це буде поганий день для олігархів», — зазначив автор поправки Ліндсі Грем.