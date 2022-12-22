Reuters: «ПВК Вагнера» закупила зброю в КНДР для війни в Україні

Новини

Reuters

«Приватна російська військова компанія Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї.

Про це агентству Reuters повідомив американський високопосадовець.

«Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкову поставку зброї «компанії Вагнера», яка оплатила обладнання. Минулого місяця Північна Корея поставила піхотні реактивні снаряди та ракети в росію для використання «ПВК Вагнера», — сказав чиновник на умовах анонімності.

За оцінками США, заснованими на даних розвідки, зброя з Північної Кореї не змінить динаміки бойових дій в Україні. Проте у Штатах стурбовані тим, що КНДР планує передати «ПВК Вагнера» більше військового обладнання.

Представники США вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і вони планують підняти це питання під час засідання Ради Безпеки.

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила обмеження на експорт технологій для російської «приватної військової компанії Вагнера». За словами співрозмовника Reuters, найближчими тижнями проти неї запровадять нові санкції в різних країнах світу.

Посадовець також додав, що засновник ПВК євген пригожин витрачає понад $100 мільйонів на місяць на фінансування «Вагнера» в Україні, але зіткнувся з проблемами вербування найманців серед росіян.

За оцінками Сполучених Штатів, в Україні воює 50 тисяч найманців «ПВК Вагнера», зокрема 10 тисяч контрактників і 40 тисяч увʼязнених, завербованих у російських тюрмах.

За словами чиновника, американська розвідка вважає, що «ПВК Вагнера» відіграє важливу роль у боях за українське місто Бахмут. «Вагнерівці» зазнали там значних втрат — за останні тижні там ліквідували близько тисячі їхніх найманців, більшість із них — завербовані вʼязні.