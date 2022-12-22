У шлунку скамʼянілого динозавра знайшли рештки його останньої жертви

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Artwork/Hans Larsson

Міжнародна група дослідників знайшла у шлунку динозавра рештки ссавця під час повторного дослідження скамʼянілості, знайденої понад 20 років тому.

Про це пише Phys.org.

Перед цим скам’янілість Microraptor zhaoianus вивчали у 2000 році. Її знайшли в західній частині Китаю. Тоді дослідницька група визначила, що цей динозавр жив приблизно 120 мільйонів років тому.

Художня реконструкція мікрораптора, який поїдає дрібного ссавця. Artwork/Hans Larsson

Мікрораптори — трипалі мʼясоїдні динозаври. Вони були досить невеликого розміру, як порівняти з іншими сородичами, — завбільшки із сучасну домашню кішку. Деякі види мікрорапторів мали пірʼя та мешкали на деревах.

Цього разу за ребрами динозавра знайшли лапку ссавця завбільшки з мишу. Попередні дослідження показали, що динозаври їли інших дрібних істот, таких як змії, лускоподібні та птахи, але рештки ссавців у їхніх шлунках досі не виявляли.