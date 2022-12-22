Associated Press від березня знайшло в Маріуполі понад 10 тисяч нових могил

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Журналісти агентства Associated Press виявили в Маріуполі щонайменше 10 тисяч могил, що зʼявилися в місті після повномасштабного вторгнення.

Розслідування AP спиралося на інтервʼю із 30 жителями Маріуполя, 13 з яких жили в умовах російської окупації; на супутникові знімки та сотні відеороликів із самого міста.

Аналіз супутникових знімків, які зробили за останні вісім місяців окупації, показує 8 500 нових могил лише на Старокримському цвинтарі — можливо, із кількома тілами під кожним насипом. Навколо міста є ще щонайменше три траншейні поховання, зокрема одне, яке створили самі українці на початку блокади. Загалом по Маріуполю розкидано щонайменше 10 300 нових могил. Ще тисячі тіл, імовірно, навіть не дісталися кладовища.

Ще у травні, коли місто було окуповано, місцева українська влада «у вигнанні» підрахувала, що загинули щонайменше 25 тисяч людей. Однак принаймні троє людей у місті з червня кажуть, що кількість убитих більша щонайменше втроє, ґрунтуючись на розмовах із людьми, які документували збір тіл із вулиць для російської окупаційної влади.

Також Associated Press виявило, що понад 300 будівель у Маріуполі вже знеслио або ось-ось знесуть. За підрахунками AP, це означає, що загалом унаслідок зносу знищать понад 50 тисяч будинків.