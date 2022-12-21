Екоактивісти відпиляли верхівку різдвяної ялинки в Берліні

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AP

Екоактивісти групи «Останнє покоління» відпиляли верхівку різдвяної ялинки перед Бранденбурзькими воротами у Берліні.

Про це повідомляє Sky News.

Двоє людей піднялися на висоту 15 метрів за допомогою гідравлічного підйомника, зрізали два метри верхівки дерева ручною пилою та розгорнули банер.

За словами протестувальників, Німеччина поки що бачить лише «верхівку» кліматичної катастрофи, яка відбувається у всьому світі. На банері було написано: «Це лише верхівка ялинки».

Організація «Останнє покоління» закликала уряд Німеччини зробити більше для боротьби з глобальним потеплінням. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував подібні протести і закликав активістів проявити «трохи креативності».