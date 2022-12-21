Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав війну в Україні «українською кризою»

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Глава Китаю Сі Цзіньпін назвав війну в Україні «українською кризою». Про це він заявив на зустрічі з заступником радбезу рф дмитром мєдвєдєвим, цитує Xinhua.

Так, Сі Цзіньпін заявив, що щодо «української кризи» Китай завжди визначав свою позицію та політику, «виходячи із суті самого питання, обстоюючи обʼєктивну та справедливу позицію й активно просуваючи мирні переговори». Також лідер Китаю заявив, що сподівається на «всебічний діалог сторін» і «вирішення питання політичними засобами».

Нещодавно, 14 грудня, американська газета The Wall Street Journal писала, що Сі Цзіньпін в останні тижні він доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні звʼязки з росією. Так, план включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці та збільшення китайських інвестицій в російську інфраструктуру (залізниці та порти). Також росія та Китай зараз проводять більше фінансових операцій в рублях та юанях, аніж в євро чи доларах, що допомагає захистити їх від майбутніх санкцій та забезпечити ширший обіг китайської валюти.