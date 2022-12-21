The Hill: Конгрес США хоче визнати росію державою-агресором замість спонсора тероризму. Такий статус присвоять уперше

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Ben Schumin / Flickr

У Конгресі хочуть визнати росію державою-агресором замість держави-спонсора тероризму. Наразі там дуже швидко розробляють відповідний законопроєкт.

Про це пише The Hill із посиланням на власні джерела.

Текст документу зараз погоджують адміністрація Байдена та керівництво Конгресу. Він має надати президенту США додаткові повноваження для введення санкцій проти російських посадовців. Водночас деякі представники республіканців вважають це «половинчастим кроком» на запит України визнати рф державою-спонсором тероризму.

Такий статус міг би повністю ізолювати росію від міжнародної спільноти, оскільки тоді США могли б запроваджувати санкції проти будь-яких фізичних та юридичних осіб, які співпрацювали б з рф. Але в Білому домі казали, що це звʼяже руки США в перемовинах із росією та ускладнить подальше дипломатичне врегулювання війни в Україні.

У тексті документа вказано, що президент США матиме право надати будь-якій країні у світі статус «держави-агресора», якщо вона бере участь в агресії проти України.

Американські громадські організації, які підтримують Україну, виступають проти цього законопроєкта, називаючи його неефективним. Представники України теж визнали, що цей крок не відповідає їхнім запитам про визнання росії державою-спонсором тероризму. Але вони готові підтримати законопроєкт, якщо він надасть додаткові інструменти для покарання держав-агресорів.