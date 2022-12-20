Міністр оборони: наступного року Україна отримуватиме озброєння щомісяця, укладено багато контрактів

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Міністр оборони Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону, що у 2023 році військова допомога Україні надходитиме щомісяця, оскільки на наступний рік укладено багато контрактів на постачання необхідної зброї та амуніції.

За його словами, виробництво США вже потужно працює. Замовлення є і в Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах. Виробникам вони вже надійшли і в процесі виконання.

Резніков наголосив, що «подарунки» надходитимуть протягом усього року. «Тобто системно та щомісяця, для того щоб забезпечити стабільність нашого спротиву, стабільність нашої можливості перемагати. Це дуже важливий аспект», — підкреслив міністр.