УПЦ МП просить Зеленського скасувати санкції проти церковників, а «Квартал» — вибачитися за жарти

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Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Українська православна церква московського патріархату закликала президента Володимира Зеленського забезпечити право на свободу совісті та віросповідання, а студію «Квартал 95» вибачитися за антирелігійні жарти.

Про це йдеться у заяві синоду УПЦ МП.

«Ми шанобливо звертаємось до Вас з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української православної церкви. Захистити українське суспільство від риторики ненависті і нетерпимості за релігійною ознакою, що розпалює релігійну ворожнечу в країні. Розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом зі своїми архіпастирями. Не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України», — йдеться у заяві.

Крім того, церковники просять Зеленського не допустити ухвалення законопроєктів про заборону російської православної церкви та підлеглих їй структур; передачу в безоплатне користування Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України та спрощення переходу з УПЦ МП до ПЦУ.

Також УПЦ МП вимагає, щоб студія «Квартал 95» вибачилася за випуск від 7 грудня, де «майже 14 хвилин лунало богохульство, глузування і блюзнірство стосовно Бога та УПЦ, а також було використано неправдиву і недостовірну інформацію, зневагу та образи релігійних почуттів віруючих і розпалювання релігійної ворожнечі».