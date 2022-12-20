Банк Англії представив дизайн банкнот із зображенням нового короля Британії Карла III

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Банк Англії представив новий вид банкнот із зображенням короля Карла III. Портрет стане єдиною зміною існуючих дизайнів банкнот номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів і почне надходити в обіг із середини 2024 року.

Про це банк оголосив 20 грудня.

Існуючі банкноти, як і раніше, будуть приймати в магазинах після того, як нові банкноти почнуть циркулювати.

Королева Єлизавета була першим і єдиним монархом, чиє зображення зʼявилося на банкнотах Англії починаючи з 1960 року. На банкнотах, випущених банками Шотландії та Північної Ірландії, монарха не зображено.

Банк Англії заявив, що за вказівками королівської сімʼї нові банкноти друкуватимуть тільки для заміни зношених банкнот або для задоволення попиту, що збільшився, щоб звести до мінімуму екологічні та фінансові наслідки зміни.

Монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Карла III вже надійшли в обіг через поштові відділення по всій країні.