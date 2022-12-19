Українську асоціацію футболу попередили про можливе виключення з ФІФА та УЄФА через плани провести позачергові вибори
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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ФІФА та УЄФА відправили листа віцепрезидентам Української асоціації футболу з попередженням про можливе виключення через плани провести позачергові вибори президента. Члени УАФ нібито хочуть змістити з цієї посади Андрія Павелка.
Відповідний лист у своєму Facebook оприлюднив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.
«Будучи першим віцепрезидентом УАФ, поважаючи футбольні правила, якими регламентована діяльність FIFA, UEFA та національних футбольних асоціацій, я інформував міжнародні футбольні органи про наміри третіх сил вчинити буквально рейдерське захоплення влади в українському Будинку футболу. Очікувано, закривати очі на спроби провести незаконні вибори в УАФ світова футбольна спільнота не може і не буде», — зазначив він.
Раніше українські ЗМІ писали, що УАФ планує на 20 грудня провести віртуальний виконком, на якому ухвалять рішення змістити з посади президента УАФ Андрія Павелка. Замість нього нібито планували обрати колишнього футболіста Андрія Шевченка.
- 29 листопада Печерський районний суд Києва відправив президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелку призначили арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року. При цьому голова УАФ мав право внести заставу у розмірі 9,8 мільйона гривень. Заставу внесли у той же день.