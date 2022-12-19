«Укренерго»: Через атаки росіян аварійні відключення світла ввели в 10 областях
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Через нічну атаку дронів-камікадзе та обстріли деокупованих регіонів в енергосистемі України спостерігається важка ситуація.
В «Укренерго» повідомляють, що бригади вже починають ремонт там, де можливо. Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення світла для населення вимагає часу.
Наразі аварійні відключення діють у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- У ніч на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Сили ППО знищили 30 безпілотників, але частина БпЛА влучила в енергетичні об’єкти, зокрема в Києві.