«Укренерго»: Через атаки росіян аварійні відключення світла ввели в 10 областях

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Через нічну атаку дронів-камікадзе та обстріли деокупованих регіонів в енергосистемі України спостерігається важка ситуація.

В «Укренерго» повідомляють, що бригади вже починають ремонт там, де можливо. Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення світла для населення вимагає часу.

Наразі аварійні відключення діють у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.