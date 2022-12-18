Атомні станції вийшли на максимально можливу потужність в умовах пошкодження енергосистеми

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Frédéric Paulussen / Unsplash

Станом на 18 грудня після ракетного обстрілу атомні станції вийшли на максимально можливу потужність в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури. Виняток — окупована Запорізька АЕС, яка перебуває в режимі зупинки блоків.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Обсяги споживання електроенергії збільшились порівняно з 17 грудня — це вплинуло на показники дефіциту в системі. Причиною є як пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури під час девʼятого ракетного удару, так і сезонне зниження температури.

Усі обленерго мають ліміти споживання, зазначає компанія. У разі перевищення можуть бути застосовані аварійні відключення.