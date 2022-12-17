Зеленський: За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців

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За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають безперервно.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, також є проблеми з постачанням тепла та води. Найскладніша ситуація — це Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. У багатьох інших регіонах діють масштабні відключення: це Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавщина, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області.