Пентагон отримав кілька сотень нових звітів про НЛО. Але жодних доказів інопланетного життя поки що немає

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David B. Gleason / Flickr

Відділ Міністерства оборони США, створений для відстеження повідомлень про непізнані літаючі обʼєкти, отримав кілька сотень нових звітів про НЛО, але жодних доказів інопланетного життя наразі немає.

Про це представники Пентагону повідомили журналістам Associated Press.

Новий відділ має назву All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) і відповідає не лише за відстеження непізнаних обʼєктів у небі, але й під водою чи в космосі. Його створили в липні 2022 року після того, як відомство понад рік отримувало повідомлення про невпізнані літаючі обʼєкти, які спостерігали військові пілоти. Іноді люди не бажали повідомляти про них через страх стигматизації.

У червні 2021 року Офіс директора національної розвідки повідомив, що з 2004 по 2021 рік було 144 такі зіткнення, 80 із них зафіксували кілька датчиків.

За словами директора Офісу з питань аномалій Шона Кіркпатріка, відтоді їхня організація отримала набагато більше повідомлень — «кілька сотень».

AARO створили не лише для вивчення питання про існування позаземного життя, але й через загрозу безпеці, яку становлять численні зустрічі з невідомими літаючими військовими обʼєктами чи військовими літаками.

У травні 2022 року Конгрес уперше за понад 50 років провів слухання на цю тему. Багато конгресменів висловили стурбованість. За їхніми словами, незалежно від того, чи є ці обʼєкти інопланетними, чи потенційно новими, невідомими технологіями, якими керують Китай, росія чи інший потенційний противник, вони створюють ризики для безпеки США.

Заступник міністра оборони з питань розвідки Рональд Моултрі зазначив, що поки ніщо не змусило його повірити, що будь-який з обʼєктів, що він бачив, має інопланетне походження.

AARO також працює над тим, щоб покращити здатність ідентифікувати невідомі обʼєкти, наприклад, шляхом перекалібрування датчиків. Кіркпатрік сказав, що новий офіс координує роботу з Пентагоном і розвідувальною спільнотою США.