Twitter відновить акаунти забанених журналістів після опитування Ілона Маска

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Американський мільйонер, власник Twitter Ілон Маск заявив, що облікові записи журналістів, які були заблоковані, відновлять.

Про це пише BBC.

Раніше Маск звинуватив журналістів у розголошенні даних про його місцезнаходження. Серед забанених опинилися репортери New York Times, CNN і Washington Post.

Після блокування ЄС і ООН, уряди країн та журналісти засудили цей крок.

«Свобода ЗМІ — не іграшка. Вільна преса є наріжним каменем демократичних суспільств і ключовим інструментом у боротьбі зі шкідливою дезінформацією», — заявила заступник генерального секретаря ООН Мелісса Флемінг.

Єврокомісар Вера Йоурова пригрозила Twitter санкціями згідно з новим європейським законом про цифрові послуги, який, за її словами, вимагає «поважати свободу ЗМІ та основні права».

Після хвилі критики власник Twitter запитав користувачів, що робити далі. В опитуванні взяли участь 3,6 мільйона людей — 59% проголосували за те, щоб негайно зняти заборону.

«Люди висловилися. Облікові записи, які доксили моє місцезнаходження, зараз розблокують», — написав Маск у Twitter.

Однак він залишив заблокованим акаунт @elonjet, який відстежував переміщення приватного літака Ілона Маска. Джек Суїні, який керує цим акаунтом, є студентом Університету Центральної Флориди. Обліковий запис @elonjet відстежував переміщення приватного літака Маска, використовуючи загальнодоступні дані про рейси.

Ілон Маск вважає, що цей акаунт причетний до нападу на його сина, який, за словами бізнесмена, стався під час поїздки в автомобілі.