Телескоп «Джеймс Вебб» назвали найбільшим науковим проривом 2022 року
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Ariane 5 / Twitter
Науковий журнал Science назвав космічний телескоп «Джеймс Вебб» найбільшим науковим проривом 2022 року. Редакція вважає, що телескоп допомагає науковцям розкрити «незбагненне минуле всесвіту в приголомшливих деталях».
Science наголошує, що після запуску «Джеймса Вебба» дослідники почали відкривати тисячі нових галактик, віддаленіших і давніших за будь-які раніше задокументовані.
25 грудня 2022 року NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Вебб» вартістю $10 мільярдів, який замінив телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2.
- Раніше космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба виявив дві нові галактики. Одна з них претендує на звання найдавнішої та найвіддаленішої з відомих — вона утворилася через 350 мільйонів років після Великого вибуху. Друга галактика молодша, вона сформувалася через 450 мільйонів років після нього.
- Перед цим космічний телескоп імені Джеймса Вебба показав хмари пилу, які вилітають із епіцентру дуже молодої зірки.