Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 420 російських військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 16 грудня російська армія втратила вбитими ще 420 солдатів. Загалом за 297 днів вторгнення росіяни недорахувалися 97 690 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 985 танків (+5);
- 5 958 бойових броньованих машин (+6);
- 1 947 артилерійських систем;
- 410 одиниць РСЗВ;
- 211 засобів ППО;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 1 648 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 653 крилаті ракети (61);
- 16 кораблів/катерів;
- 4 577 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14);
- 174 одиниці спеціальної техніки (+2).
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема це — Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
- 16 грудня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.