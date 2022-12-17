Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 420 російських військових

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Упродовж 16 грудня російська армія втратила вбитими ще 420 солдатів. Загалом за 297 днів вторгнення росіяни недорахувалися 97 690 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 985 танків (+5);

5 958 бойових броньованих машин (+6);

1 947 артилерійських систем;

410 одиниць РСЗВ;

211 засобів ППО;

281 літак;

264 гелікоптери;

1 648 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

653 крилаті ракети (61);

16 кораблів/катерів;

4 577 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14);

174 одиниці спеціальної техніки (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема це — Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.