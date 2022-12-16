У ЄС опублікували новий список персональних санкцій проти росії. У нього потрапили всі парламентські партії, Лепс і Михалков

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Офіційний журнал Європейського Союзу опублікував девʼятий пакет санкцій щодо росії, який 16 грудня затвердила Рада ЄС.

Так, у санкційному списку опинились Роскомнагляд і всі парламентські партії рф: ЛДПР, КПРФ, «Справедлива росія — За правду» та «Нові люди».

Крім цього, під обмеження потрапили віцепремʼєр Тетяна Голікова, голова Мінʼюсту Костянтин Чучейко, голова Конституційного суду рф Валерій Зорькін, депутати держдуми Валентина Терешкова, Дмитро Саблін та Анастасія Удальцова, а також телеведучі Борис Корчевніков, Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитро «Гоблін» Пучков, Микита Міхалков та дочки голови Чечні Айшат і Каріна Кадирови.

Крім цього, девʼятий пакет санкцій ЄС передбачає:

заборону експорту в рф двигунів для авіації;

відкликання ліцензії на мовлення у телеканалів НТВ, «Росія-1», РЕН ТВ та «Перший канал»;

санкції проти енергетичного та гірничодобувного секторів.