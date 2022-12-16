ЄС остаточно схвалив виділити Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Європейський Союз остаточно схвалив виділити Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги. Кошти надходитимуть протягом 2023 року.

Про це йдеться у висновках, ухвалених за результатами саміту лідерів країн-членів ЄС.

«Ми схвалили програму допомоги Україні на суму €18 млрд. ЄС дотримується свого слова», — заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Сума буде передана Європейським союзом Україні протягом 2023 року, так же, як було виділено кошти у 2022 році — вроздріб та кредитами за пільговими умовами виплати.

Крім цього, лідери держав Європейського Союзу домовилися нарощувати подальшу військову підтримку України, а також спрямувати зусилля на притягнення до відповідальності росії за воєнні злочини. Зокрема, вони хочуть збільшити допомогу у сфері протиповітряної оборони та розмінування.