У будівлі польської поліції пролунав вибух — здетонував подарунок, який комендант привіз із України

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У Варшаві, у будівлі Головного управління поліції вибухнув один із подарунків, які голова Національної поліції Польщі отримав під час свого робочого візиту в Україну 11—12 грудня.

Про це 15 грудня повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Вибух стався о 07:50 у середу, 14 грудня, у кімнаті, що примикає до кабінету керівника польської поліції Ярослава Шимчика. Він отримав незначні поранення і перебуває в лікарні на обстеженні. Польська сторона звернулася до української із проханням надати пояснення.

Під час свого візиту до України комендант зустрічався з керівництвом поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, а подарунок був від одного з керівників українських служб. Gazeta Wyborcza із посиланням на власні джерела пише, що вибухнув гранатомет, коли офіцери бавилися ним у кімнаті.