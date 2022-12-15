Канада відновила санкції проти поставок німецьких турбін до росії. Ними хотіли поремонтувати «Північний потік»

Новини

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Уряд Канади поновив дію санкцій проти турбін для російського газопроводу «Північний потік». Виняток робили, щоб полагодити трубу.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у своєму Twitter.

Канада відкликала дозвіл на видачу турбін.

«Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі», — заявила вона.