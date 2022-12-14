Польський Сейм визнав росію спонсором тероризму

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Сейм Польщі визнав російську федерацію державою, що підтримує тероризм. Відповідне рішення Сейм ухвалив на засіданні 14 грудня.

У документі зазначається, що росія «систематично порушує права людини, міжнародне право та Статут Організації Обʼєднаних Націй, а також низку інших зобовʼязань, нападає на території інших країн, здійснює збройні напади, вчиняє воєнні злочини та геноцид».

Як написав у резолюції Сейм, росія несе пряму відповідальність за аварію рейсу MH17 у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, а також за аварію рейсу 101 у Смоленську у 2010 році, унаслідок якого на борту загинули 96 людей, зокрема президент Польщі Лех Качинський, представники уряду Польщі, високопосадовці Польщі та НАТО, а також члени польського парламенту.

«Тваринна та незаконна агресія російської федерації проти України триває. Російські військові проводять теракти, унаслідок яких загинули тисячі людей, зокрема багато дітей. Росія та її збройні структури й формування здійснюють акти терору проти обʼєктів цивільної інфраструктури, масові розстріли та викрадення людей, сексуальне насильство та тортури, відрив дітей від сімей з метою їх русифікації та масові депортації населення. Також росія неодноразово порушувала Женевську конвенцію щодо поводження з військовополоненими», — написали депутати Європарламенту.

Сейм також заявив, що рф здійснила акт міжнародного піратства, «озброєно заблокувавши українські порти та паралізувавши морське сполучення на шляхах, що ведуть до них».