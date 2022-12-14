The Wall Street Journal: Лідер Китаю доручив уряду налагодити тісніші економічні звʼязки з росією

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Пресслужба президента Російської Федерації

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні тижні він доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні звʼязки з росією.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на політичних радників Пекіну.

Так, план включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці та збільшення китайських інвестицій в російську інфраструктуру (залізниці та порти). Також росія та Китай зараз проводять більше фінансових операцій у рублях та юанях, аніж в євро чи доларах, що допомагає захистити їх від майбутніх санкцій та забезпечити ширший обіг китайської валюти.

У письмовій заяві Міністерства закордонних справ Китаю йдеться, що «Китай та росія є всебічними стратегічними партнерами одне одного, а розвиток двосторонніх відносин будується на засадах несоюзництва, неконфронтації та ненацілювання на треті сторони».

Газета пише, що партнерство Китаю з росією допомогло захистити москву від економічних наслідків західних санкцій. Також воно сприяє глобальному розколу: багато країн, що розвиваються, залежать від Китаю в торгівлі, і тому не приймали чийсь бік у конфлікті.

Очікується, що китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Москву наступного року, імовірно, після березневих законодавчих сесій Китаю. Візит, якщо він відбудеться, стане 40-ю особистою зустріччю двох лідерів.