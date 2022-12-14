Опитування: Губернатор Флориди Десантіс переміг би Трампа на республіканських праймеріз із значним відривом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Губернатор Флориди Рон Десантіс переміг би колишнього президента Дональда Трампа на республіканських праймеріз за право балотуватися від цієї партії на наступних виборах у 2024 році. Він має значний відрив від експрезидента.
Про це йдеться в новому опитуванні від Suffolk University/USA Today, пише BBC.
За Десантіса на праймеріз готові проголосувати 56% республіканців, тоді як за Трампа — лише 33%. Сам Десантіс поки не оголошував, що балотуватиметься у президенти, тоді як Трамп вже почав передвиборчу кампанію.
Крім цього, Десантіс може потенційно перемогти і на самих президентських виборах. За даними опитування, його підтримали б 47% виборців, тоді як чинного президента, представника демократів Джо Байдена — лише 43%. Водночас 7% людей поки не визначилися.
- Колишній президент США Дональд Трамп у середині листопада оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах. Вони мають відбутися у 2024 році.
- На початку листопада у США відбулися проміжні вибори. На них повністю переобиралася Палата представників та третина Сенату. Республіканці змогли отримати більшість у Палаті представників, але в Сенаті більшість все одно лишилася за демократами.