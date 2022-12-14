NYT: Заколотники у Німеччині планували вбивство канцлера Шольца

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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

Заколотники у Німеччині під час підготовки перевороту планували штурм парламенту та арешт депутатів. Також вони передбачали вбивство канцлера Олафа Шольца.

Про це пише The New York Times із посиланням на деталі розслідування.

Слідчі розповіли на закритому засіданні депутатам, що під час рейдів проти заколотників правоохоронці конфіскували близько 40 одиниць вогнепальної зброї. Вони також знайшли тисячі куль для іншої зброї.

Рейди також виявили понад 100 угод про нерозголошення, які зобовʼязали підписантів зберігати таємницю щодо планів групи, яка передбачала штурм німецького парламенту та арешт його членів, а також вбивство канцлера. Наразі поліція затримала 23 підозрюваних і розслідує діяльність проти ще 31 особи.

Багато з цих угод про нерозголошення передбачали, що порушення таємниці мало б каратися смертю.

Крім цього, один із затриманих принц Генріх ХІІІ Ройський двічі відвідував російське консульство в Лейпцигу, де він нібито зустрічався з російськими дипломатами.