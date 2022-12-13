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Велика Британія ввела нові санкції проти росіян та іранців, причетних до війни рф в Україні

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

David Dibert / Unsplash

Велика Британія 13 грудня оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти високопоставлених російських армійців, а також іранських бізнесменів і посадовців, залучених до виробництва та постачання безпілотників кремлю.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Під санкції потрапили 12 старших військових командирів рф, у тому числі керівники підрозділів, причетних до атак на українські міста. Зокрема генерал-майор Роберт Баранов, якого розслідування Bellingcat ідентифікувало як командира підрозділу, відповідального за націлювання російських крилатих ракет.

Британські санкції також стосуються людей, які сприяють виробництву іранських безпілотників. Зокрема обмеження ввели проти співвласника та керуючого директора MADO — компанії, яка відповідає за виробництво двигунів для дронів, якими росія атакує Україну.

Росія:

Іран: