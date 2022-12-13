У кремлі відхилили пропозицію Зеленського почати виведення російських військ із України на Різдво
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фото УНІАН
У кремлі відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського розпочати до Різдва виведення російських військ. Там заявили, що про це «не може бути й мови».
Про це повідомив речник російського президента дмитро пєсков, пишуть РИА Новости.
«Про те, що росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови», — зазначив він.
За його словами, росія буде всіляко займатися нормалізацією та відновленням життя у «нових регіонах рф».
- 12 грудня президент Володимир Зеленський запропонував росії на підтвердження її слів про відмову від агресії почати виведення своїх військ із території України на Різдво.