Емоційні пінгвіни та падіння левеняти — оголошено переможців премії Comedy Wildlife Photography Awards

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Переможцем цьогорічної премії Comedy Wildlife Photography Awards став знімок тримісячного левеняти, яке падає з дерева.

Автор фото Дженніфер Хедлі зафільмувала цей момент в Серенгеті у Танзанії. Це зображення стало кращим серед пʼяти тисяч інших знімків.

Левеня на дереві у Танзанії. Автор: Дженніфер Хедлі.

Хедлі також виборола нагороду Peopleʼs Choice Affinity Photo за красномовне зображення двох пінгвінів.

Пінгвін зневажає іншого пінгвіна на пляжі на Фолклендських островах. Автор: Дженніфер Хедлі.

Ось іще декілька фото, які відзначили спеціальними нагородами:

Плямиста сова підморгує в Біканері, Індія. Автор: Аршдіп Сінгх.

Бегемот позіхає біля чаплі. Знято в Національному парку Крюгера, Південна Африка. Автор: Жан-Жак Алкалай.

Риби посміхаються на острові Фаял, Азорські острови. Автор: Телле Тіманн.

Руда білка летить крізь зливу у Нідерландах. Автор: Алекс Пансьєр.

Сурикати граються в Південній Африці. Автор: Еммануель До Лін Сан.

Мавпи біля храму Бапхуон у Камбоджі. Автор: Федеріка Вінчі.

Індійський журавель сарус атакує блакитного бика ззаду.

Лосось б'є ведмедя на Алясці. Автор: Джон Чейні.

Королівський пінгвін на Фолклендських островах. Автор: Мартін Грейс.

Кенгуру борються на пляжі на світанку в Квінсленді, Австралія. Автор: Майкл Іствелл.

Єнот на пляжі у Флориді. Автор: Мирослав Срб.

Каченя йде по спинах черепах у Керкленді, штат Вашингтон. Автор: Раян Сімс.

Яструб Купера грає в футбол сосновою шишкою в Онтаріо, Канада. Автор: Цзя Чен.