Президент Франції Макрон заговорив про «гарантії безпеки» для росії. Кілька країн ЄС влаштували демарш

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Президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю французькому телеканалу TF1 3 грудня заявив, що Європі необхідно підготувати майбутню архітектуру безпеки, а також подумати, «як дати гарантії росії у день, коли вона повернеться за стіл переговорів». Кілька країн Європейського Союзу офіційно висловили своє невдоволення через ці слова.

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Чехія, яка головує в Раді ЄС, допомогла європейським дипломатам організувати демарш. За інформацією джерел Reuters, у неофіційному документі перелічені аспекти співпраці та діалогу з рф щодо безпекових питань, починаючи від документа «росія — НАТО» 1997 року до пропозицій від грудня 2021 року, що включали гарантії, яких вимагає росія.

Серед прихильників демаршу були країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва, а також Польща та Словаччина. Агентству не вдалося встановити, скільки країн загалом виступили за цей крок, і чи підтримали його чехи.

Міністерства закордонних справ Франції, Чехії та Словаччини не відразу відповіли на запити про коментарі. МЗС Польщі від коментарів відмовилося.

Виступаючи перед журналістами 9 грудня, представник президента Франції сказав, що у коментарях Макрона немає нічого нового. Він додав, що слова французького президента відповідають тому, що заявляла Україна, а саме, що після закінчення війни будуть переговори.

«Насправді існує невідповідність між, з одного боку, певними рухами чи певними людьми, які намагаються... виділити фрагмент речення поза його контекстом, і реальною роботою, яку ми виконуємо, яка справді робиться без труднощів», — сказав французький чиновник.