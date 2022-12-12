В Індонезії заявили, що закон про покарання за позашлюбний секс не буде стосуватись туристів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Sebastian Pena Lambarri / Unsplash
В Індонезії туристам не загрожує кримінальна відповідальність за позашлюбний секс.
Про це заявив заступник міністра юстиції та прав людини Едвард Омар Шаріф Гіаріей.
«Я хочу наголосити іноземним туристам, будь ласка, приїжджайте до Індонезії, тому що вас не будуть карати за цією статтею», — сказав Гіаріей журналістам.
Він сказав, що позашлюбні статеві стосунки та злочини, пов’язані зі спільним проживанням, будуть каратися, лише якщо про це повідомить хтось із подружжя, батьки чи дитина.
На туристичному острові Балі губернатор Вейан Костер також спробував розвіяти побоювання щодо закону, заявивши, що місцева влада не буде перевіряти сімейний стан туристів, а також не планує жодних «політичних змін», пов’язаних із новим кримінальним кодексом.
«Балі — це звичайний Балі, який зручно та безпечно відвідувати. Не буде жодних перевірок сімейного стану під час реєстрації в будь-якому туристичному закладі, а також перевірок державними службовцями чи громадськими групами», — сказав Костер.
- 6 грудня парламент ухвалив закон, що передбачає тюремне увʼязнення на строк до року для будь-кого в Індонезії, кого помітили за позашлюбним сексом. Спільне проживання неодружених пар може каратися шістьма місяцями вʼязниці. Підприємці висловили занепокоєння, що кардинальна зміна кримінального кодексу зашкодить туризму в Індонезії. Новий кримінальний кодекс ще має затвердити президент, набуде чинності він через три роки.
- Попередній проєкт кодексу мали ухвалити у 2019 році, але він викликав протести по всій країні. Тоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрації проти низки законів, насамперед проти тих, що регулюють мораль і свободу слова. Відтоді до кодексу внесли мінімальні зміни, хоча в останні місяці уряд проводив публічні консультації по всій країні, щоб надати інформацію про зміни.