У найбільшому озері Норвегії знайшли середньовічний корабель
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
CNN
На дні Мьоса, найбільшого озера в Норвегії, знайшли затонулий середньовічний корабель у майже ідеальному стані.
Про це пише CNN.
За оцінками істориків, судно побудували між 1300 і 1800 роками. Його знайшли на глибині близько 411 метрів за допомогою ехолота. Дослідники планують повернутися у 2023 році з дистанційно керованим транспортним засобом, аби детальніше сфотографувати рештки корабля.
Корабель побудували за скандинавською технікою, згідно з якою дошки корпусу накладають одна на одну. Цей метод застосовували в епоху вікінгів, щоб зробити судно легшим та міцнішим. Наявні знімки показали, що його довжина становить 10 метрів.
- Найстарішим судном, виявленим у водах Норвегії, є бортовий човен Sørum, знайдений на річці Гломма і датований 170 роком до нашої ери.
- У липні поблизу сербського міста Прахово побачили понад 20 німецьких кораблів, затоплених під час Другої світової війни. Це стало можливим, бо Дунай сильно обмілів. Через посуху у Європі річка досягла одного з найнижчих рівнів за століття.