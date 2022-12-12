Twitter повернув платну галочку верифікації. Тепер її знову можна придбати
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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SOPA Images / Getty Images
У соцмережі Twitter знову запускається платна функція придбання галочки верифікації. Її призупинили через масові зловживання.
Про це пише BBC.
Вартість підписки Twitter Blue, яка надасть галочку, лишається незмінною — $8. Однак для тих, хто використовує Twitter на пристроях Apple, ціна зросте до $11.
Власник Twitter Ілон Маск раніше заявив, що обурений комісією, що стягується Apple за покупки у додатку.
Додаткові функції Twitter Blue також включатимуть кнопку редагування. Ця функція вже давно популярна серед багатьох користувачів соцмережі, хоча є й ті, хто стверджує, що це збільшує ймовірність поширення дезінформації, якщо твіт змінюється після того, як був поширений.
Власники підписки також бачитимуть менше реклами, їхні твіти виділятимуться вище за інші, і вони зможуть публікувати і переглядати довші відео у кращій якості.
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99.
- Пізніше стало відомо, що Twitter працює над шифруванням приватних повідомлень, а також над додаванням зашифрованих відео- та голосових дзвінків. Крім того, у соцмережі можуть запровадити довгі твіти.
- Позначки (галочки) верифікації в соцмережі Twitter будуть відображатися різними кольорами. Галочки золотистого кольору отримають компанії, сірого — представники влади та урядів, а знаменитості — блакитного кольору. Усі підтверджені облікові записи будуть автентифіковані вручну, додав Маск.