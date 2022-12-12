Twitter повернув платну галочку верифікації. Тепер її знову можна придбати

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У соцмережі Twitter знову запускається платна функція придбання галочки верифікації. Її призупинили через масові зловживання.

Про це пише BBC.

Вартість підписки Twitter Blue, яка надасть галочку, лишається незмінною — $8. Однак для тих, хто використовує Twitter на пристроях Apple, ціна зросте до $11.

Власник Twitter Ілон Маск раніше заявив, що обурений комісією, що стягується Apple за покупки у додатку.

Додаткові функції Twitter Blue також включатимуть кнопку редагування. Ця функція вже давно популярна серед багатьох користувачів соцмережі, хоча є й ті, хто стверджує, що це збільшує ймовірність поширення дезінформації, якщо твіт змінюється після того, як був поширений.

Власники підписки також бачитимуть менше реклами, їхні твіти виділятимуться вище за інші, і вони зможуть публікувати і переглядати довші відео у кращій якості.