Американський космічний корабель Orion повернувся з Місяця та успішно приводнився в Тихому океані
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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NASA
Капсула безпілотного американського космічного корабля Orion успішно повернулася з Місяця та приводнилася в Тихому океані. Він двічі облетів супутник Землі.
Про це пише NASA у своєму Twitter.
Посадка відбулася в штатному режимі біля острова Гвадалупе на захід від узбережжя мексиканського штату Верхня Каліфорнія. Капсулу згодом забере корабель ВМС США Portland.
Корабель Orion із трьома манекенами на борту запустили 16 листопада в межах американської програми Artemis. Протягом 25-денної місії він двічі облітав Місяць.
- 16 листопада NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Її мета — максимально випробувати можливості капсули Orion, переконавшись, що апарат готовий безпечно прийняти людей. Пробний запуск є частиною ширшої програми NASA Artemis, мета якої — уперше з 1970-х років повернути астронавтів на поверхню Місяця.
- У кінці листопада Orion досяг максимальної відстані від Землі, яку будь-коли долав космічний корабель, призначений для перевезення людей.