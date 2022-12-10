Омбудсмен: У колонії в окупованій Оленівці утримують 150 громадян України

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reuters.com / «Бабель»

У колонії в окупованій Оленівці утримують 150 громадян України.

Про це «Радіо Свобода» розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у колонії утримуються не лише військові. «Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, доступ до Оленівки ми отримаємо тільки після того, як ЗСУ Оленівку звільнять», — сказав Лубінець.