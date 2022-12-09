США запровадили санкції проти Повітряно-космічних сил росії за придбання іранських дронів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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NATO Allied Air Command / Facebook
США запровадили санкції проти російських Повітряно-космічних сил. Їх назвали основним бенефіціаром закупівлі іранських дронів-камікадзе.
Про це на брифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.
«Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників», — заявив він.
Санкції запровадили проти Повітряно-космічних сил росії та проти 924 російського державного центру безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БпЛА. Назву третьої установи там не назвали.
Також Кірбі зазначив, що у США вивчають можливість введення експортних обмежень проти Ірану, щоб ускладнити доступ технологій для виробництва безпілотників.
- На початку листопада українська розвідка повідомила, що рф закуповує в іранців понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2.
- Загалом росіяни використали проти України понад 400 іранських безпілотників Shahed-136.