США запровадили санкції проти Повітряно-космічних сил росії за придбання іранських дронів

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NATO Allied Air Command / Facebook

США запровадили санкції проти російських Повітряно-космічних сил. Їх назвали основним бенефіціаром закупівлі іранських дронів-камікадзе.

Про це на брифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників», — заявив він.

Санкції запровадили проти Повітряно-космічних сил росії та проти 924 російського державного центру безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БпЛА. Назву третьої установи там не назвали.

Також Кірбі зазначив, що у США вивчають можливість введення експортних обмежень проти Ірану, щоб ускладнити доступ технологій для виробництва безпілотників.