СБУ виявила 16 підозрілих осіб на території скиту УПЦ МП в Зоні відчуження. У Херсонській єпархії УПЦ МП знайшли прапор та герб росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Служба безпеки України
Служба безпеки України виявила 16 підозрілих чоловіків на території скиту УПЦ МП в Зоні відчуження. Наразі там перебувати заборонено, тому всіх їх затримали. Також СБУ провела обшуки в Херсонській єпархії УПЦ МП.
Про це пише пресслужба Служби безпеки України.
«На території Пустинно-Миколаївського скиту, що в «забороненій» Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них — чоловіки спортивної статури. Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права бути в Зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року», — повідомили в СБУ.
Наразі їх затримали та склали адміністративні протоколи про порушення вимог радіаційної безпеки. Також перевіряють причетність чоловіків до злочинів проти держбезпеки.
«На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд», — додали в СБУ.
Водночас правоохоронці провели обшуки в будівлях Херсонської єпархії УПЦ МП. Там знайшли рушницю без відповідних документів, прапор і золотий герб росії. Також виявили пропагандистські матеріали, в яких прославляється росія.
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