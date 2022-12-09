«Вклад у захист свободи та демократії». Міжнародні партнери надали Україні €113 мільярдів допомоги

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Ковальчук Віктор / УНІАН

За час повномасштабного вторгнення міжнародні партнери надали Україні допомоги на €113 мільярдів. Ідеться про військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

Відповідні дані озвучив міністр фінансів України Сергій Марченко з посиланням на Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.

В інтервʼю AP міністр наголосив, що підтримка України це не благодійність, а вклад у захист свободи та демократії всього цивілізованого світу.

За його словами, фінансова підтримка України незначна, як порівняти з тим, скільки розвинені країни витрачали на боротьбу з надзвичайними ситуаціями, такими як світова фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19.

«Зараз не час відкладати будь-яку підтримку чи втомлюватися від України та її проблем. Бо наступного разу ви зрозумієте, що без України росія наблизиться до європейського кордону. Ідеться про самозбереження, це самозахист — це має бути в голові громадян ЄС», — зазначив міністр.