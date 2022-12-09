«Енергоатом»: Окупанти побили та викрали двох працівників Запорізької АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російські військові посилили репресії на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє компанія «Енергоатом».
Окупанти 8 грудня вдерлися у приміщення Управління соціальних програм ЗАЕС й у присутності інших працівників побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після цього їх вивели з приміщення та вивезли в невідомому напрямку.
Крім того, росіяни «кинули на підвал» начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.
«Такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від мужнього проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», яким керує «Росатом», — заявили в компанії.
«Енергоатом» звертається до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі та світової спільноти з проханням допомогти звільнити працівників станції.
- Після окупації ЗАЕС росіяни постійно тиснуть на працівників станції, фіксуються випадки викрадення персоналу. Голова МАГАТЕ веде перемовини щодо створення безпекової зони на странції, проте війська росії не планують залишати її.
- 8 грудня «Енергоатом» повідомив, що росіяни завезли на станцію кілька РСЗВ «Град». Їх розмістили поруч з енергоблоком і територією сховища відпрацьованого ядерного палива, що порушує всі умови радіаційної безпеки. Окупанти готуються до обстрілів, використовуючи ЗАЕС як прикриття.