Велика Британія запровадила санкції проти пʼяти російських силовиків
- Автор:
- Олег Панфілович
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Велика Британія запровадила санкції проти пʼяти представників російських силових структур.
Про це йдеться в повідомленні британського уряду.
До переліку санкцій у звʼязку з порушенням прав людини внесли співробітника фсб росії у Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого у Криму Артура Шамбазова.
Крім того, під санкції потрапили майор юстиції Валентин Опарін і керівник відділу прокуратури Ростовської області Олег Ткаченко. Обоє перешкоджали розгляду скарг про катування, а Ткаченко також застосовував тортури, щоб отримати свідчення.
Велика Британія також наклала санкції на російського полковника Ібатулліна — командира 90 танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
- Міністр закордонних справ Великої Британії оголосив про новий пакет санкцій проти російських посадовців, які причетні до мобілізації в рф.