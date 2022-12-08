Хорватія з 1 січня увійде до Шенгенської зони. Болгарії та Румунії доведеться зачекати
- Автор:
- Олег Панфілович
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Європейська рада затвердила приєднання Хорватії до Шенгенської зони з 1 січня 2023 року.
Про це йдеться в офіційному акаунті чеського головування в Європейській раді.
«Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року!» — йдеться в повідомленні.
Разом із тим видання Digi24 повідомляє, що Рада ЄС відмовилася затвердити приєднання до Шенгенської зони Румунії та Болгарії. Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що розчарована таким рішенням, однак додала, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб ці країни все ж приєдналися до Шенгену якомога швидше.
- У середині листопада Європейська комісія офіційно рекомендувала приєднати Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони. Це означає, що між цими країнами всередині Євросоюзу зникнуть внутрішні кордони.
- Пізніше уряд Нідерландів заявив, що заблокує вступ Болгарії до Шенгенської зони, але «зелене світло» Румунії та Хорватії дадуть.