Хорватія з 1 січня увійде до Шенгенської зони. Болгарії та Румунії доведеться зачекати

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Європейська рада затвердила приєднання Хорватії до Шенгенської зони з 1 січня 2023 року.

Про це йдеться в офіційному акаунті чеського головування в Європейській раді.

«Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року!» — йдеться в повідомленні.

Разом із тим видання Digi24 повідомляє, що Рада ЄС відмовилася затвердити приєднання до Шенгенської зони Румунії та Болгарії. Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що розчарована таким рішенням, однак додала, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб ці країни все ж приєдналися до Шенгену якомога швидше.